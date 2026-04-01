Le paysage, le train et le voyageur Saint-Amand-Montrond
Le paysage, le train et le voyageur Saint-Amand-Montrond samedi 18 avril 2026.
Saint-Amand-Montrond
Le paysage, le train et le voyageur
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-06-20 18:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Exposition de photographies
Que diriez-vous de voyager? Embarquez dans le train en venant explorer le travail photographique d’Isabelle Otto. .
11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 80 tourmorillon@gmail.com
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English :
Photo exhibition
L’événement Le paysage, le train et le voyageur Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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