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Le paysage, le train et le voyageur Saint-Amand-Montrond

Le paysage, le train et le voyageur Saint-Amand-Montrond

Le paysage, le train et le voyageur Saint-Amand-Montrond samedi 18 avril 2026.

Adresse : 11 Rue de la Tour

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Amand-Montrond

Le paysage, le train et le voyageur

11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-06-20 18:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Exposition de photographies
Que diriez-vous de voyager? Embarquez dans le train en venant explorer le travail photographique d’Isabelle Otto.   .

11 Rue de la Tour Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 74 80  tourmorillon@gmail.com

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English :

Photo exhibition

L’événement Le paysage, le train et le voyageur Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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