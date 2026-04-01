Rallye photo Saint-Amand-Montrond
Rallye photo Saint-Amand-Montrond samedi 18 avril 2026.
Saint-Amand-Montrond
Rallye photo
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Ouvert à tous
Pars à la chasse aux photos dans le Saint-Amand d’autrefois ! 3 .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
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Open to all
L’événement Rallye photo Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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