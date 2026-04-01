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Rallye photo Saint-Amand-Montrond

Rallye photo Saint-Amand-Montrond

Rallye photo Saint-Amand-Montrond samedi 18 avril 2026.

Adresse : 3 Rue Hôtel Dieu

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Saint-Amand-Montrond

Rallye photo

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Ouvert à tous
Pars à la chasse aux photos dans le Saint-Amand d’autrefois ! 3  .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36  carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

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L’événement Rallye photo Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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