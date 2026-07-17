LE PÈRE BOITACLOUS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan
mercredi 3 mars 2027 · PALAIS DES CONGRÈS · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE PÈRE BOITACLOUS
PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 46 – 46 – 60
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 20:29:00
fin : 2027-03-03
Date(s) :
2027-03-03
Au Palais des Congrès, Magistral, inoubliable, un trésor.
.
PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Palais des Congrès: Masterful, unforgettable—a true gem.
L’événement LE PÈRE BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- FUCHS ET KARAOKÉ TÊT EN FÊTE avenue Louis Torcatis Perpignan 22 juillet 2026
- MUSÉE DES TOUT-PETITS LE POUVOIR DU TRAIT NOIR Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 22 juillet 2026
- GUY FERRER CONFÉRENCES ANIMÉES PAR L’ARTISTE Place de la Loge Perpignan 23 juillet 2026
- Concert sauvageoness + Joy Rage, Le Nautilus, Perpignan 23 juillet 2026
- LES DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS & L’ORCHESTRE DE LA FABRICA Quai Sadi Carnot Perpignan 23 juillet 2026