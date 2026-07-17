LE PÈRE BOITACLOUS PALAIS DES CONGRÈS Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LE PÈRE BOITACLOUS

PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 46 – 46 – 60

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 20:29:00

fin : 2027-03-03

Date(s) :

2027-03-03

Au Palais des Congrès, Magistral, inoubliable, un trésor.

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PALAIS DES CONGRÈS 1 Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48

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English :

At the Palais des Congrès: Masterful, unforgettable—a true gem.

L’événement LE PÈRE BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-17 par PERPIGNAN TOURISME