Le Père – Pierre Arditi, Irène Jacob, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Le Père – Pierre Arditi, Irène Jacob Mardi 30 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-30T20:30:00+02:00 – 2027-03-30T22:00:00+02:00

Fin : 2027-03-30T20:30:00+02:00 – 2027-03-30T22:00:00+02:00

Sacrée aux Oscars grâce à son adaptation au cinéma, la pièce culte de Florian Zeller revient au théâtre avec Pierre Arditi et Irène Jacob.

Après « Le Fils » et « La Mère », venez découvrir le 3ème opus de la trilogie de Florian Zeller !

André n’est plus tout jeune et présente les premiers signes d’une dégénérescence mentale. C’est ce qui pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s’installer dans le grand appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé et qui la fait toujours rire. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu : celui qui pose ses valises chez elle se révèle être un personnage étonnant, haut en couleur, et pas du tout décidé à renoncer à son indépendance…

À la fois colérique et désemparé, il perd peu à peu la raison et retombe en enfance sous le regard embué de sa fille. On n’accepte pas si facilement de devenir, un jour, l’enfant de nos enfants.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/193/le_pin_galant/le_pere »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Sacrée aux Oscars grâce à son adaptation au cinéma, la pièce culte de Florian Zeller revient au théâtre avec Pierre Arditi et Irène Jacob. Le Père Pierre Arditi