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Le petit atelier Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris

Le petit atelier Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Marguerite Audoux
Adresse
10 rue Portefoin
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr </p><p>ou par téléphone : 01 44 78 55 20<br></p>

Crayons de couleur, pinceaux, ciseaux et tubes de colle… Le petit atelier, c’est, pour les enfants de 5 à 8 ans, l’occasion rêvée d’expérimenter des techniques de création en s’inspirant de livres variés aux illustrations étonnantes.

Pour les enfants de 5 à 8 ans.

La présence d’un adulte responsable est requise pour les enfants de moins de 7 ans.

Rendez-vous le mercredi 16/12 à 16h.

le rendez-vous mensuel des enfants créatifs
Le mercredi 16 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ou par téléphone : 01 44 78 55 20

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-16T17:00:00+01:00
fin : 2026-12-16T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-16T16:00:00+02:00_2026-12-16T17:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin  75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux


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