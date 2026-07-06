Le petit atelier Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Crayons de couleur, pinceaux, ciseaux et tubes de colle… Le petit atelier, c’est, pour les enfants de 5 à 8 ans, l’occasion rêvée d’expérimenter des techniques de création en s’inspirant de livres variés aux illustrations étonnantes.
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
La présence d’un adulte responsable est requise pour les enfants de moins de 7 ans.
Rendez-vous le mercredi 16/12 à 16h.
le rendez-vous mensuel des enfants créatifs
Le mercredi 16 décembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
ou par téléphone : 01 44 78 55 20
Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-16T17:00:00+01:00
fin : 2026-12-16T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-16T16:00:00+02:00_2026-12-16T17:30:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
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