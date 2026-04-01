Le Petit Bal Salle communale La Hague
Le Petit Bal Salle communale La Hague samedi 25 avril 2026.
La Hague
Le Petit Bal
Salle communale Omonville la Rogue La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La compagnie Arkanso vous invite au Petit Bal
Une soirée participative entre bal, spectacle et concert. Ouverte à tous, pour replonger, le temps d’une soirée, dans l’atmosphère joyeuse des bals populaires.
Un voyage entre danse, mémoire et partage, de 1936 et l’arrivée du Front populaire jusqu’à la période de l’Occupation, puis de la Libération, les années 50, Mai 68, jusqu’aux années 80…
PRIX LIBRE BUVETTE ET PLANCHES APÉRITIVES SUR PLACE.
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Salle communale Omonville la Rogue La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 70 89 97 50 asso.3ptitspoints@gmail.com
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English : Le Petit Bal
L’événement Le Petit Bal La Hague a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cotentin La Hague
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