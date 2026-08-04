LE PETIT CHAPERON ROUGE Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 25 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 14:30:00

fin : 2027-03-27 15:30:00

Date(s) :

2027-03-23 2027-03-24 2027-03-27 2027-03-28

À la lecture du titre, nous voici replongés dans les Contes de ma Mère l’Oye de notre enfance !

Nous sommes apeurés à la rencontre du charmant Petit Chaperon rouge avec le grand méchant loup car, même sans l’avoir jamais lue, nous pressentons que cette histoire finira mal. Encore que cela dépende des versions. Celle rendue populaire par le célèbre homme de lettres du Grand Siècle, Charles Perrault, connaît une fin malheureuse le Petit Chaperon rouge s’est écarté de son chemin et le loup l’a mangé. En bref, fillettes, ne désobéissez-pas ! et tout ira pour le mieux.

En revanche, celle des conteurs romantiques allemands Jacob et Wilhelm Grimm, transcrite au début du XIXe siècle, a une fin heureuse puisque, tel un deus ex machina, un chasseur ouvre le ventre du loup repu et endormi et délivre le Petit Chaperon rouge et sa grand-mère. Le méchant loup est même puni et trouve la mort. Tout est bien qui finit bien ! 8 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%C0 Just reading the title takes us right back to the *Tales of Mother Goose* from our childhood!

L’événement LE PETIT CHAPERON ROUGE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE