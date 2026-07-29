Le Petit Détournement Cie La Poule Saint-Maixent-l’École
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Le Petit Détournement Cie La Poule
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Un show de doublage improvisé sur grand écran !
Inspiré par le film culte Le Grand Détournement, des improvisateurs de haut vol réinventent une bande son sur des extraits de films variés (grands classiques, pépites méconnues, séries TV cultes ou nanars…). A une différence notable près les doubleurs et le musicien du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de créer en direct un scenario, des dialogues et une ambiance sonore de manière totalement improvisée !
Le Petit Détournement est rythmé par un florilège de séquences et de défis à relever, servis avec une bonne dose d’humour, de décalages et de créativité… et saupoudrés de culture ciné.
Chaque représentation est unique et éphémère car les séquences vidéo sont concoctées spécialement pour chaque évènement, puis dévoilées en direct sur scène aux artistes et au public.
A partir de 15 ans. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Le Petit Détournement Cie La Poule
L’événement Le Petit Détournement Cie La Poule Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre
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