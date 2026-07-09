Le Petit Marché des producteurs locaux Rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon
jeudi 9 juillet 2026 · Rue des Voiliers · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Le Petit Marché des producteurs locaux
Rue des Voiliers Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Le Petit Marché 100% Local + concert surprise !!
Légumes bio, miel de la presqu’ile, pain au levain et huitres locales à déguster sur place ou à emporter !! .
Rue des Voiliers Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Petit Marché des producteurs locaux Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)
- Nuit du Conte histoires de Mots Sur l’aire de covoiturage Saint-Pierre-Quiberon 29 juillet 2026
- Découverte de l’estran de la Côte Sauvage Saint-Pierre-Quiberon 30 juillet 2026
- Conférence sur l’Intelligence Artificielle Saint-Pierre-Quiberon 30 juillet 2026
- Soirée chants et guitare Saint-Pierre-Quiberon 31 juillet 2026
- Les Naufragés à l’Isobar ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon 31 juillet 2026