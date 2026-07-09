Le Petit Marché des producteurs locaux Rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Le Petit Marché des producteurs locaux

Rue des Voiliers Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Le Petit Marché 100% Local + concert surprise !!

Légumes bio, miel de la presqu’ile, pain au levain et huitres locales à déguster sur place ou à emporter !! .

Rue des Voiliers Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Le Petit Marché des producteurs locaux Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon