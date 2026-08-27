Le Petit Marché du 18e Durable Ecole maternelle Vauvenargues (2) PARIS
samedi 26 septembre 2026 · Ecole maternelle Vauvenargues (2) · PARIS
Informations pratiques
Une 5e édition dans la Rue Vauvenargues
La Ville de Paris et le 18e arrondissement s’engagent depuis plusieurs années pour garantir l’accès à une agriculture, une alimentation durable, locale, meilleure pour la santé et accessibles à tou.te.s les habitant.e.s. Cette année cette 5e édition aura lieu rue Vauvenargues.
Alimentation durable et production locale
De nombreux commerces et stands de restauration à emporter, sucrée et salée, zéro déchet seront présents.
Au cœur du Petit Marché du 18e durable, de nombreux produits seront à découvrir et à déguster : pains bios, paniers de fruits et légumes, pâtisseries, produits laitiers, boissons fraîches, fleurs, vêtements de seconde main pour enfants… et bien plus encore !
Le samedi 26 septembre 2026, c’est au tour de la rue Vauvenargues d’accueillir le petit marché durable du 18e.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00
Ecole maternelle Vauvenargues (2) 2, rue de Vauvenargues 75018 PARIS
https://mairie18.paris.fr/pages/petit-marche-du-18e-durable-20938
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