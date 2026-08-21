Le Petit Monde de Marcel Pagnol et l’Atelier Thérèse Neveu, Petit Monde de Marcel Pagnol – Atelier Thérèse Neveu, Aubagne

Informations pratiques

Le Petit Monde de Marcel Pagnol et l’Atelier Thérèse Neveu 19 et 20 septembre Petit Monde de Marcel Pagnol – Atelier Thérèse Neveu Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez retrouver les films de Marcel Pagnol à travers des scènes mythiques réalisées par les plus grands maitres-santonniers d’Aubagne ainsi que l’histoire et l’œuvre de la mère des santons : Thérèse Neveu.

Petit Monde de Marcel Pagnol – Atelier Thérèse Neveu Cour de Clastre 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.03.49.98 https://www.tourisme-paysdaubagne.fr/decouvrir/culture-patrimoine/le-petit-monde-de-marcel-pagnol-aubagne-fr-2967856/ Remontez le temps au Petit Monde de Marcel Pagnol, à Aubagne. Dans ce musée intimiste, les santons racontent l’enfance de l’auteur, la Provence d’autrefois et les histoires qui ont marqué des générations. Une invitation à voyager dans l’univers de Marcel Pagnol, entre collines, villages et souvenirs d’enfance are routière à moins de 500 m

Gare SNCF à moins de 500 m

Centre ville

Arrêt de transport en commun à moins de 500 m

Venez retrouver les films de Marcel Pagnol à travers des scènes mythiques réalisées par les plus grands maitres-santonniers d’Aubagne ainsi que l’histoire et l’œuvre de la mère des santons : Thérèse…

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