Le petit monde du géant de pierre, Forteresse royale de Chinon, Chinon

Informations pratiques

Le petit monde du géant de pierre 19 et 20 septembre Forteresse royale de Chinon Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Du château fort médiéval au site touristique actuel (en passant par la pépinière de mûriers du 19e siècle), venez découvrir l’histoire du parc arboré de la forteresse royale. Une vie secrète s’y est développée, presque invisible.

Elle se cache autour de nous, nous survole et s’éveille aux fils des saisons.

C’est aussi l’occasion de discuter avec les médiatrices du monument du classement de la Forteresse comme Refuge LPO depuis juin 2026.

Forteresse royale de Chinon 4 Rue du Château, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247931345 https://forteressechinon.fr Située sur son éperon rocheux aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, la Forteresse royale de Chinon reflète les heures les plus prestigieuses du Moyen Âge.

Dernier refuge d’Henri II Plantagenêt roi d’Angleterre, ses murs millénaires ont accueilli Aliénor d’Aquitaine, Charles VII et Jeanne d’Arc lors des tournants majeurs de l’Histoire de France.

Avec ses remparts ponctués de nombreuses tours défensives, sa silhouette caractéristique fait sa force et son originalité. Les “trois châteaux” qui composent la Forteresse royale livrent aujourd’hui leurs secrets par le biais de reconstitutions, de visites immersives et d’animations variées. Ouvert tous les jours toute l’année sauf les 01/01 et 25/12.

Du château fort médiéval au site touristique actuel (en passant par la pépinière de mûriers du 19e siècle), venez découvrir l’histoire du parc arboré de la forteresse royale.

©Leonard_de_Serres