Le petit orchestre de Jean-Baptiste Médiathèque de Cognac Cognac
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque de Cognac · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Le petit orchestre de Jean-Baptiste
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 11:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Laissez-vous emporter par l’univers singulier de Jean-Baptiste Gasseling, homme-orchestre moderne qui revisite avec fantaisie les comptines d’hier et d’aujourd’hui.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English : Jean-Baptiste’s Little Orchestra
Let yourself be swept away by the unique world of Jean-Baptiste Gasseling, a modern one-man band who imaginatively reimagines nursery rhymes from yesterday and today.
L’événement Le petit orchestre de Jean-Baptiste Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac
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