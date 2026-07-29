Le petit orchestre de Jean-Baptiste Médiathèque de Cognac Cognac

Informations pratiques

Cognac

Le petit orchestre de Jean-Baptiste

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 11:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Laissez-vous emporter par l’univers singulier de Jean-Baptiste Gasseling, homme-orchestre moderne qui revisite avec fantaisie les comptines d’hier et d’aujourd’hui.

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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

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English : Jean-Baptiste’s Little Orchestra

Let yourself be swept away by the unique world of Jean-Baptiste Gasseling, a modern one-man band who imaginatively reimagines nursery rhymes from yesterday and today.

L’événement Le petit orchestre de Jean-Baptiste Cognac a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Cognac