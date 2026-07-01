LE PETIT PRINCE, Le SAX, Achères

Informations pratiques

LE PETIT PRINCE Samedi 14 novembre, 17h00 Le SAX Yvelines

Tarif Famille : 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T17:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T17:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:30:00+01:00

Le sable devient image, la musique devient voyage, et Le Petit Prince reprend vie sous vos yeux. Entre narration, œuvres classiques et dessins de sable réalisés en direct, ce spectacle poétique transforme chaque grain en émotion. Porté par la voix de Nollane et les créations hypnotiques de Marina Sosnina, ce voyage visuel et musical émerveille autant les adultes que les plus jeunes. Un moment suspendu, délicat et profondément magique.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/le-petit-prince »}]

Le petit prince théâtre & dessin sur sable

DR