LE PETIT TRAIN DES SCULPTEURS Béziers

LE PETIT TRAIN DES SCULPTEURS

place du Forum Béziers Hérault

Début : 2026-05-30

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-25 2026-08-22

Montez à bord du Petit Train et découvrez Béziers à travers le patrimoine sculpté, guidé confortablement à la rencontre des chefs-d’œuvre de la ville.

Embarquez en Petit Train pour une traversée originale de Béziers où le patrimoine se raconte à travers le ciseau des artistes. Confortablement installés, laissez-vous guider pour découvrir les chefs-d’œuvre sculptés qui font l’âme de la cité.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

place du Forum Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Climb aboard the Little Train and discover Béziers’ sculpted heritage, guided in comfort to the city’s masterpieces.

