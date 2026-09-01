Le petit Vau Louerre Tuffalun
dimanche 20 septembre 2026 · Louerre · Tuffalun
Informations pratiques
Tuffalun
Le petit Vau
Louerre 4 le vau Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Maison de maître du 16e siècle, modifiée et agrandie au 18e siècle puis restaurée en 1972.
Visites commentées par les propriétaires.
Olivier Leboucq, présent sur ce site, vous fera partager sa passion pour la dentelle de fils croisés, appelée dentelle aux fuseaux.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Louerre 4 le vau Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
16th-century manor house, modified and enlarged in the 18th century and restored in 1972.
L’événement Le petit Vau Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Tuffalun (Maine-et-Loire)
- La Tour Beauregard Tuffalun 19 septembre 2026
- Portes ouvertes la Ruche Dahhan, Tuffalun, Tuffalun 19 septembre 2026
- La Ruche DAHHAN Apiculteurs Louerre Tuffalun 19 septembre 2026
- Théâtre Ozéba Polaroïd, une pièce originale … Louerre Tuffalun 19 septembre 2026
- Ancienne perception La Trésorerie et sa grange dîmière Louerre Tuffalun 20 septembre 2026