Le petit Vau Louerre Tuffalun

Informations pratiques

Tuffalun

Le petit Vau

Louerre 4 le vau Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Maison de maître du 16e siècle, modifiée et agrandie au 18e siècle puis restaurée en 1972.

Visites commentées par les propriétaires.

Olivier Leboucq, présent sur ce site, vous fera partager sa passion pour la dentelle de fils croisés, appelée dentelle aux fuseaux.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Louerre 4 le vau Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 30 58 mairie@tuffalun.fr

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English :

16th-century manor house, modified and enlarged in the 18th century and restored in 1972.

L’événement Le petit Vau Tuffalun a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME