Le pire noël n’existe pas l’Espace VO Montauban
vendredi 27 novembre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Le pire noël n’existe pas
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 21:00:00
fin : 2026-11-27 22:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28
Si le Pire Noël n’existait pas, il faudrait l’inventer… Fred et Michel vont s’en charger ! Quand Joyeux Noël rime avec Joyeux Bordel !
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
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English : There is no such thing as the worst Christmas.
If the Worst Christmas Ever didn’t exist, someone would have to invent it… Fred and Michel are on the job! When Merry Christmas rhymes with Merry Chaos !
L’événement Le pire noël n’existe pas Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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