LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 21:00:00

fin : 2026-12-19 22:20:00

Date(s) :

2026-12-19 2026-12-20

Après le succès de Crise en quarantaine, Fred et Michel reviennent pour une nouvelle comédie aussi déjantée que touchante.

Cinq ans après leur dernière aventure, ils se retrouvent ruinés et voient enfin une occasion de renflouer leurs comptes. Une seule condition créer un spectacle de Noël en seulement trois jours. Entre idées absurdes, catastrophes en série et esprit de débrouille, leur mission vire rapidement au chaos. Quand la magie de Noël rencontre le plus grand des bazars, une chose est sûre ce Noël-là, vous ne l’oublierez pas ! 20 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Following the success of *Crisis in Quarantine*, Fred and Michel are back with a new comedy that’s as off-the-wall as it is heartwarming.

L’événement LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE