Le plus grand relais vélo au monde pour le climat passe à Paris ! Académie du Climat Paris
jeudi 30 juillet 2026 · Académie du Climat · Paris
Informations pratiques
Soirée Évènement passage du COP31 Bike Ride à Paris !
-19h. Arrivée du Ride, parti de Londres. Célébration de l’engagement de la Ville de Paris, pour la COP31.
-19h30. Echange avec les organisateurs et riders, présentation du COP31 Bike Ride, qui démarre le 18 juillet en France, avec plusieurs branches.
-20h. Projection du film Ensemble, l’épopée de 1000 cyclistes entre Bakou et Belém en 2025 (40mn).
– 20h45. Petit concert de Jazz
Tout est fou dans ce projet en 2026 : 10 000+ cyclistes, 20 000+ km dans 20 pays sur 3 continents!
Le COP Bike Ride est une initiative citoyenne internationale – Le plus grand relais vélo au monde, pour le climat Copbikeride.org
La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi et 14h à 23h30 en juillet !
Découvrez leurs snacks salés et sucrés, leur carte de boissons engagées et leur offre de tapas à partir de 19h.À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !
COP31 Bike Ride – Et si cet été, vous participiez au plus grand relais à vélo du monde pour le climat ?
Le jeudi 30 juillet 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-31T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T19:00:00+02:00_2026-07-30T21:30:00+02:00
Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
https://www.academieduclimat.paris/evenements/
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