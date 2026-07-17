LE PLUS LONG RELAIS À VÉLO AU MONDE, POUR LE CLIMAT ! AVEC COP BIKE RIDE, VÉLO-CITÉ ET VÉLO SANTÉ, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

LE PLUS LONG RELAIS À VÉLO AU MONDE, POUR LE CLIMAT !

AVEC COP BIKE RIDE, VÉLO-CITÉ ET VÉLO SANTÉ Jeudi 23 juillet, 19h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

… par un gigantesque relais à vélo.

Chaque cycliste qui pédale porte une bannière, avec 10 engagements, qu’il va transmettre à un autre cycliste, jusqu’à ce qu’elle arrive à destination dans la ville de la COP suivante.

COP BIKE RIDE, Vélo Cité et Vélo Santé vous invitent à la Maison Écocitoyenne pour en savoir plus sur ce projet autour d’un ciné-débat.

Projection du film « Ensemble »

Après la toute première édition du « COP Bike Ride » vers la COP29 en 2024, qui visait à promouvoir le vélo au quotidien comme une solution abordable et rapide pour réduire les émissions de carbone, de nouveaux défis attendent les cyclistes en 2025 !

«Ensemble» raconte l’histoire de cette initiative visant à organiser le plus grand relais cycliste jamais entrepris au monde, pour le climat.

Elle est animée par le désir de chacun de participer à un projet joyeux et engageant, où les doutes sont mis de côté grâce à la ferme conviction qu’ils représenteront plus que la somme des Parties présentes à cette conférence.

En accès libre.

Sans inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour rappeler les bénéfices du vélo au quotidien dans la réduction des émissions de carbone, des cyclistes ont imaginé un défi un peu fou : relier les villes des COP entre elles….