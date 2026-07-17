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LE PLUS LONG RELAIS À VÉLO AU MONDE, POUR LE CLIMAT ! AVEC COP BIKE RIDE, VÉLO-CITÉ ET VÉLO SANTÉ, Maison écocitoyenne, Bordeaux

jeudi 23 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux

LE PLUS LONG RELAIS À VÉLO AU MONDE, POUR LE CLIMAT ! AVEC COP BIKE RIDE, VÉLO-CITÉ ET VÉLO SANTÉ, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Maison écocitoyenne
Adresse
Quai Richelieu, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sans inscription

LE PLUS LONG RELAIS À VÉLO AU MONDE, POUR LE CLIMAT !
AVEC COP BIKE RIDE, VÉLO-CITÉ ET VÉLO SANTÉ Jeudi 23 juillet, 19h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00

… par un gigantesque relais à vélo.
Chaque cycliste qui pédale porte une bannière, avec 10 engagements, qu’il va transmettre à un autre cycliste, jusqu’à ce qu’elle arrive à destination dans la ville de la COP suivante.
COP BIKE RIDE, Vélo Cité et Vélo Santé vous invitent à la Maison Écocitoyenne pour en savoir plus sur ce projet autour d’un ciné-débat.

Projection du film « Ensemble »
Après la toute première édition du « COP Bike Ride » vers la COP29 en 2024, qui visait à promouvoir le vélo au quotidien comme une solution abordable et rapide pour réduire les émissions de carbone, de nouveaux défis attendent les cyclistes en 2025 !
«Ensemble» raconte l’histoire de cette initiative visant à organiser le plus grand relais cycliste jamais entrepris au monde, pour le climat.
Elle est animée par le désir de chacun de participer à un projet joyeux et engageant, où les doutes sont mis de côté grâce à la ferme conviction qu’ils représenteront plus que la somme des Parties présentes à cette conférence.
En accès libre.
Sans inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pour rappeler les bénéfices du vélo au quotidien dans la réduction des émissions de carbone, des cyclistes ont imaginé un défi un peu fou : relier les villes des COP entre elles….

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