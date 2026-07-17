LE PLUS LONG RELAIS À VÉLO AU MONDE, POUR LE CLIMAT ! AVEC COP BIKE RIDE, VÉLO-CITÉ ET VÉLO SANTÉ, Maison écocitoyenne, Bordeaux
jeudi 23 juillet 2026 · Maison écocitoyenne · Bordeaux
Informations pratiques
LE PLUS LONG RELAIS À VÉLO AU MONDE, POUR LE CLIMAT !
AVEC COP BIKE RIDE, VÉLO-CITÉ ET VÉLO SANTÉ Jeudi 23 juillet, 19h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T19:00:00+02:00 – 2026-07-23T20:30:00+02:00
… par un gigantesque relais à vélo.
Chaque cycliste qui pédale porte une bannière, avec 10 engagements, qu’il va transmettre à un autre cycliste, jusqu’à ce qu’elle arrive à destination dans la ville de la COP suivante.
COP BIKE RIDE, Vélo Cité et Vélo Santé vous invitent à la Maison Écocitoyenne pour en savoir plus sur ce projet autour d’un ciné-débat.
Projection du film « Ensemble »
Après la toute première édition du « COP Bike Ride » vers la COP29 en 2024, qui visait à promouvoir le vélo au quotidien comme une solution abordable et rapide pour réduire les émissions de carbone, de nouveaux défis attendent les cyclistes en 2025 !
«Ensemble» raconte l’histoire de cette initiative visant à organiser le plus grand relais cycliste jamais entrepris au monde, pour le climat.
Elle est animée par le désir de chacun de participer à un projet joyeux et engageant, où les doutes sont mis de côté grâce à la ferme conviction qu’ils représenteront plus que la somme des Parties présentes à cette conférence.
En accès libre.
Sans inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pour rappeler les bénéfices du vélo au quotidien dans la réduction des émissions de carbone, des cyclistes ont imaginé un défi un peu fou : relier les villes des COP entre elles….
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