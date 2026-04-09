Le plus proche des mystères : découvrons les vaches et les poules qui nous sont si familières ! Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 19:15 – 20:45

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscriptions : https://forms.gle/NTGbNGN17GaBtEvG9 Adulte, Etudiant, Senior

Les vaches, les poules, les cochons : ce sont des animaux dont nous entendons parler depuis la plus tendre enfance. Parfois on a l’occasion de les rencontrer : dans un jardin, une prairie, une ferme… ils nous sont très familiers, si familiers que nous ne nous posons plus beaucoup de question à leur sujet. Et pourtant, ils ont beaucoup de chose à nous raconter !Que se cache-t-il chez ces animaux dit « d’élevage » : est-ce que l’utilité qu’ils ont pour nous les définit vraiment ? Ou n’y-t-il pas derrière cette qualification un monde d’émotions, de cognition, de besoins qui pourraient nous surprendre et nous amener à les percevoir différemment ?Lors de cet atelier nous allons essayer de nous mettre à leur place : en tant que poule, que vache, de quoi ais-je besoin dans mon habitat pour me sentir bien ? de qui ais-je besoin autour de moi ?Et si ces animaux pouvaient parler, quels droits aimeraient-ils que l’on respecte ?Rendez-vous le 22 avril, de 19h15 à 20h45 pour partir à la découverte de ces animaux qui nous si familiers et pourtant bien mystérieux !Nous serons accueillis à l’Atelier Dulcie September à Nantes : l’atelier est gratuit et les inscriptions sont juste ici : https://forms.gle/NTGbNGN17GaBtEvG9Un atelier organisé par l’association Lueur Animalis en collaboration avec Ethosph’r

Atelier Dulcie-September Centre-ville Nantes 44000

https://forms.gle/NTGbNGN17GaBtEvG9



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