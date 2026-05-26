LE POÈME HARMONIQUE (LES ARTS RENAISSANTS) AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES Toulouse

Toulouse

LE POÈME HARMONIQUE (LES ARTS RENAISSANTS)

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 13.8 – 13.8 – EUR

13.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:00:00

fin : 2027-03-16

Date(s) :

2027-03-16

Les Arts Renaissants vous invitent à un voyage musical où les frontières s’effacent entre musiques populaires et savantes.

Michel-Richard de Lalande fut le plus fidèle compagnon musical de Louis XIV. C’est à la cour de Versailles, où il passa plus de 40 ans, qu’il composa l’essentiel de ses chefs-d’œuvre.

Servies par Le Poème Harmonique, ensemble de référence s’il en est, ses Leçons de ténèbres renferment l’expression la plus éloquente d’un musicien au sommet de sa réussite. Des pages d’une beauté intemporelle ! 13.8 .

AUDITORIUM SAINT-PIERRE-DES-CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 25 27 32 les-arts-renaissants@wanadoo.fr

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English :

Les Arts Renaissants invites you on a musical journey where the boundaries between popular and learned music are blurred.

L’événement LE POÈME HARMONIQUE (LES ARTS RENAISSANTS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE