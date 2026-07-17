Le poète de Friville-Escarbotin-Belloy – Cie Au pas du boeuf, Maison Folie de Wazemmes, Lille

Informations pratiques

Le poète de Friville-Escarbotin-Belloy – Cie Au pas du boeuf Vendredi 2 octobre, 19h30 Maison Folie de Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Né le 9 août 1945, dans la Somme, Gilles Defacque était clown, comédien, poète, dessinateur, metteur en scène, co-fondateur/directeur du Prato, Théâtre International de Quartier, à Lille, il s’est éteint le 27 décembre 2024.

Afin de faire vivre son œuvre, Sylvain Roux a choisi des textes de Gilles Defacque, avec l’accord de Patricia Kapusta, qui décrivent un subtil mélange de quotidien et d’absurde observé par le regard lucide et dubitatif d’un grand clown sur un monde qui ne tourne pas vraiment rond.

Grâce à des images émouvantes tournées dans les derniers mois de sa vie, par Arnaud Chéron et Souleymane Bachir, on retrouve Gilles Defacque dans toutes ses facéties, sa force poétique et son énergie créatrice jusqu’à son dernier souffle, le tout accompagné par une musique inventée sur le champ par Emile Rameau, à la batterie et aux percussions et Sylvain Roux, à la lecture, la flûte et le mélodica. Tous deux ont rencontré Gilles chaque été au festival de Uzeste Musical.

Tarif :

Durée 1 h

Tout public, à partir de 12 ans

Vendredi 2 octobre, 19 h 30

Sur réservation :mfwazemmes@mairie-lille.fr / 03 20 78 20 23

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Compagnie ou organisme porteur du projet : Compagnie Au pas du bœuf

Ville : Razac de Saussignac (24)

Equipe artistique : Sylvain Roux – Émile Rameau

Soutien à la tournée : Association Gilles Defacque

Contexte de l’organisation (festival / journée nationale / édition du festival / dispositif / …) : Première régionale dans le cadre des actions de l’association gillesdefacque et de la Cérémonie des lauréats de la Bourse « L’Esprit de Gilles » d’octobre 2026.

Maison Folie de Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr »}]

Découvrez le portrait vibrant et musical de Gilles Defacque, le poète-clown du Prato. Un hommage lumineux à un artiste inclassable, entre rire, tendresse et poésie.