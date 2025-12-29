LE POIDS DES FOURMIS Route De Fos RN 569 Istres

LE POIDS DES FOURMIS

Mardi 17 mars 2026 à partir de 20h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Elle vandalise des pubs, lui craint de voir sa génération brûler comme une guimauve.

Quand une élection scolaire est organisée dans le cadre de la Semaine du futur, l’espoir de pouvoir changer les choses les galvanise. Tous deux s’affrontent dans une campagne électorale ponctuée de discours enflammés et d’actions coups de poing. Entre résistance citoyenne et abus de pouvoir, ce spectacle à l’exubérance caustique nous invite à réfléchir. .

The state of the world weighs heavily on Jeanne and Olivier. She vandalizes pubs, he fears seeing his generation burn like a marshmallow.

