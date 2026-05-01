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Le Poids des Nuages Rue Marie-Dominique Maingot Reims

Le Poids des Nuages Rue Marie-Dominique Maingot Reims jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Rue Marie-Dominique Maingot

Adresse : Espace chapiteaux Le Temps des Cerises

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Reims

Le Poids des Nuages

Rue Marie-Dominique Maingot Espace chapiteaux Le Temps des Cerises Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:30:00
fin : 2026-05-28 20:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Tout public
Cie Hors Surface (Toulon)
Théâtre de rue, Trampoline aérien | Tout public à partir de 3 ans | 30 minutes

Embrassant le rêve d’Icare, Le Poids des nuages explore la relation de deux hommes en quête d’absolu. Entre complicité et compétition, ils partent à l’assaut du ciel avec un trampoline pour seul filet. Ces deux êtres franchissent des mondes et des frontières réelles, parfois imaginaires. Cette performance poétique nous livre un message de liberté, un appel à réinventer nos propres règles.

Spectacle gratuit proposé par le festival Fracas à l’occasion des 40 ans de l’association TRAC.
Réservation conseillée https://www.billetweb.fr/40ans


Espace chapiteaux Le Temps des Cerises, parking de l’hippodrome.   .

Rue Marie-Dominique Maingot Espace chapiteaux Le Temps des Cerises Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Le Poids des Nuages

L’événement Le Poids des Nuages Reims a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne

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