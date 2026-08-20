Informations pratiques

Le poil de la bête – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 19 septembre, 11h00

Le Poil de La Bête mixe swing, funk, reggae rock et sonorités des Balkans. Entre reprises et compositions, les six multi-instrumentistes enflamment la scène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T12:15:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



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