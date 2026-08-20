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Le poil de la bête – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Le poil de la bête – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 19 septembre, 11h00
Le Poil de La Bête mixe swing, funk, reggae rock et sonorités des Balkans. Entre reprises et compositions, les six multi-instrumentistes enflamment la scène.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T12:15:00.000+02:00
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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren
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