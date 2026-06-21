Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Point Fort fête la musique Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Le Point Fort fête la musique Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Le Point Fort fête la musique Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Point Fort d'Aubervilliers

Adresse : 174 Avenue Jean Jaurès

Ville : 93300 Aubervilliers

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : <p></p>

Spectacle Singulier·e (orchestre & danse) – 14h-15h

40 danseur·euses de Danse en Seine et 60 musicien·nes du Paname Symphony Orchestra donnent vie à 8 tableaux immersifs, inspirés par Camille Saint-Saëns ou John Adams. Cette création explore la relation entre l’individu et le groupe, entre puissance collective et éclats de singularité, une ode vibrante à la diversité et à la liberté.

Wheelz & Feet (block party à pied & sur roues) – 15h-22h

Wheelz and Feet inédite et exceptionnelle spéciale Fête de la musique pour célébrer la musique, la danse et la rencontre : à pied ou en roller !

Une journée & soirée gratuite avec un spectacle de danse réunissant 40 danseur·euses & un orchestre de 60 musicien·nes suivi d’une block party à pied et sur roues !
Le dimanche 21 juin 2026
de 14h00 à 22h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès  93300 Aubervilliers
https://www.lepointfort.com/evenement/le-point-fort-fete-la-musique/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/


Afficher la carte du lieu Le Point Fort d’Aubervilliers et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Aubervilliers (Paris)