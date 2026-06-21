Le Point Fort fête la musique Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Spectacle Singulier·e (orchestre & danse) – 14h-15h

40 danseur·euses de Danse en Seine et 60 musicien·nes du Paname Symphony Orchestra donnent vie à 8 tableaux immersifs, inspirés par Camille Saint-Saëns ou John Adams. Cette création explore la relation entre l’individu et le groupe, entre puissance collective et éclats de singularité, une ode vibrante à la diversité et à la liberté.

Wheelz & Feet (block party à pied & sur roues) – 15h-22h

Wheelz and Feet inédite et exceptionnelle spéciale Fête de la musique pour célébrer la musique, la danse et la rencontre : à pied ou en roller !

Une journée & soirée gratuite avec un spectacle de danse réunissant 40 danseur·euses & un orchestre de 60 musicien·nes suivi d’une block party à pied et sur roues !

Le dimanche 21 juin 2026

de 14h00 à 22h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T14:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

https://www.lepointfort.com/evenement/le-point-fort-fete-la-musique/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/



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