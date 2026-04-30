Le pôle archéologique de Paris : une équipe d’experts du passé place Paris
Le pôle archéologique de Paris : une équipe d’experts du passé place Paris lundi 1 juin 2026.
Cette exposition inédite de 24 panneaux, présentée en accès libre, vous invite à découvrir les multiples facettes du pôle archéologique de Paris.
Autour de 5 axes : fouiller, conserver, étudier, cartographier et valoriser ; découvrez les 16 agents de cette équipe d’experts du passé qui œuvrent chaque jour pour préciser et transmettre de nouvelles connaissances sur l’histoire de la capitale.
L’exposition sera accessible sur la place de la Bastille du 1er au 19 juin 2026.
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Tout le programme des Journées européennes de l’archéologie 2026
En parallèle de la programmation des Journées européennes de l’archéologie, venez découvrir l’exposition inédite sur les équipes du pôle archéologique de la Ville de Paris !
Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:59:59+02:00
Date(s) :
place de la Bastille 75012 Paris
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