Le port de Calais, exutoire des wateringues vers la mer. Les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ?, Salle du Minck, Calais

Informations pratiques

Le port de Calais, exutoire des wateringues vers la mer. Les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ? 19 et 20 septembre Salle du Minck Pas-de-Calais

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur les wateringues, leur histoire, leur fonctionnement et les enjeux qu’elles posent face au changement climatique. Démonstration de maquettes pédagogiques de 2 stations de pompage. Focus sur les canaux, leur utilité, et leur rapport aux habitant·e·s (transport autrefois, aujourd’hui disparu) et leur utilisation future ? (habitations sur l’eau, tourisme fluvial…).

Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)

Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition sur les wateringues, leur histoire, leur fonctionnement et les enjeux qu’elles posent face au changement climatique. Démonstration de maquettes pédagogiques de 2 stations de pompage. Focus…

© Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)