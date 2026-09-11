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AGENDA · Calais

Le port de Calais, exutoire des wateringues vers la mer. Les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ?, Salle du Minck, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Salle du Minck · Calais

Le port de Calais, exutoire des wateringues vers la mer. Les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ?, Salle du Minck, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle du Minck
Adresse
101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Accès libre.

Le port de Calais, exutoire des wateringues vers la mer. Les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ? 19 et 20 septembre Salle du Minck Pas-de-Calais

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition sur les wateringues, leur histoire, leur fonctionnement et les enjeux qu’elles posent face au changement climatique. Démonstration de maquettes pédagogiques de 2 stations de pompage. Focus sur les canaux, leur utilité, et leur rapport aux habitant·e·s (transport autrefois, aujourd’hui disparu) et leur utilisation future ? (habitations sur l’eau, tourisme fluvial…).
Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)

Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition sur les wateringues, leur histoire, leur fonctionnement et les enjeux qu’elles posent face au changement climatique. Démonstration de maquettes pédagogiques de 2 stations de pompage. Focus…

© Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)

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