Le port de Calais, exutoire des wateringues vers la mer. Les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ?, Salle du Minck, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Minck · Calais
Informations pratiques
Le port de Calais, exutoire des wateringues vers la mer. Les canaux de Calais, patrimoine vivant passé, présent et futur ? 19 et 20 septembre Salle du Minck Pas-de-Calais
Accès libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition sur les wateringues, leur histoire, leur fonctionnement et les enjeux qu’elles posent face au changement climatique. Démonstration de maquettes pédagogiques de 2 stations de pompage. Focus sur les canaux, leur utilité, et leur rapport aux habitant·e·s (transport autrefois, aujourd’hui disparu) et leur utilisation future ? (habitations sur l’eau, tourisme fluvial…).
Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)
Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition sur les wateringues, leur histoire, leur fonctionnement et les enjeux qu’elles posent face au changement climatique. Démonstration de maquettes pédagogiques de 2 stations de pompage. Focus…
© Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)
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