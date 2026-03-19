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Le Poulpaphone, Site de l’Eperon, Boulogne-sur-Mer

Le Poulpaphone, Site de l’Eperon, Boulogne-sur-Mer

Le Poulpaphone, Site de l’Eperon, Boulogne-sur-Mer vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : Site de l'Eperon

Adresse : Quai Thurot, 62200 Boulogne Sur Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Le Poulpaphone 25 et 26 septembre Site de l’Eperon Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Le Poulpaphone revient à l’Embarcadère les 25 et 26 septembre. De quoi commencer l’automne avec une bonne dose de fête et de musique.
Au programme :
Une grande scène en salle pour accueillir les têtes d’affiche
Une scène extérieure pour faire de belles découvertes
Un village d’animations rythmé par des DJ sets
La salle l’Escale dédiée à la scène locale
Rap, rock, électro… il y en aura pour tous les goûts, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, fidèle à l’esprit du port de Boulogne.

Site de l’Eperon Quai Thurot, 62200 Boulogne Sur Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.poulpaphone.com/ »}]
De quoi commencer l’automne avec une bonne dose de fête et de musique. Musique Rock

DR

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