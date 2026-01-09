Le Pouvoir de la Musique par Jean-François Zygel Salle des Fêtes (Maison des associations) Vichy

Le Pouvoir de la Musique par Jean-François Zygel

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

20€ pour les adhérents aux Rencontres Arioso et à Musiques Vivantes

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

2026-06-06

Pianiste, compositeur et improvisateur de génie, Jean-François Zygel nous propose un voyage au coeur des émotions suscitées par la musique.

Salle des Fêtes (Maison des associations) Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

English :

Pianist, composer and improviser of genius, Jean-François Zygel takes us on a journey to the heart of the emotions aroused by music.

