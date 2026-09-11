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AGENDA · Vézelay

Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay

samedi 24 octobre 2026 · place guillon · Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
place guillon
Adresse
La maison du Visiteur
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vézelay

Le pouvoir transformateur des symboles

place guillon La maison du Visiteur Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-25 17:30:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-12-05

Ce séminaire de deux jours s’adresse aux personnes qui désirent découvrir ou approfondir la lecture symbolique des chapiteaux de la basilique de Vézelay. Une demi-douzaine de chapiteaux seront ainsi observés, décryptés, tout en laissant place à l’interprétation de chacun.
Animé par Hélène Ramin et Christopher Kelly, guides du patrimoine de la Maison du Visiteur, le séminaire sera rythmé par des séances de 1 h 30 à 2 h.   .

place guillon La maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le pouvoir transformateur des symboles

L’événement Le pouvoir transformateur des symboles Vézelay a été mis à jour le 2026-06-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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