Le pouvoir transformateur des symboles place guillon Vézelay
samedi 24 octobre 2026 · place guillon · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Le pouvoir transformateur des symboles
place guillon La maison du Visiteur Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:30:00
fin : 2026-10-25 17:30:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-12-05
Ce séminaire de deux jours s’adresse aux personnes qui désirent découvrir ou approfondir la lecture symbolique des chapiteaux de la basilique de Vézelay. Une demi-douzaine de chapiteaux seront ainsi observés, décryptés, tout en laissant place à l’interprétation de chacun.
Animé par Hélène Ramin et Christopher Kelly, guides du patrimoine de la Maison du Visiteur, le séminaire sera rythmé par des séances de 1 h 30 à 2 h. .
place guillon La maison du Visiteur Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le pouvoir transformateur des symboles
L’événement Le pouvoir transformateur des symboles Vézelay a été mis à jour le 2026-06-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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