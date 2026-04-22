Splendeur du grégorien basilique Vézelay

Informations pratiques

Vézelay

Splendeur du grégorien

basilique Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Complies et fêtes grégoriennes IN ILLA DIE

Schola grégorienne d’Auxerre dirigée par Joël Haddad .

basilique Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06

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English : Splendeur du grégorien

L’événement Splendeur du grégorien Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay