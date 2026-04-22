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AGENDA · Vézelay

Splendeur du grégorien basilique Vézelay

samedi 5 septembre 2026 · basilique · Vézelay

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
basilique
Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
18 18 Tarif réduit Tarif réduit

Vézelay

Splendeur du grégorien

basilique Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Complies et fêtes grégoriennes IN ILLA DIE
Schola grégorienne d’Auxerre dirigée par Joël Haddad   .

basilique Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06 

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English : Splendeur du grégorien

L’événement Splendeur du grégorien Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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