AGENDA · Vézelay
Splendeur du grégorien basilique Vézelay
samedi 5 septembre 2026 · basilique · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Splendeur du grégorien
basilique Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Complies et fêtes grégoriennes IN ILLA DIE
Schola grégorienne d’Auxerre dirigée par Joël Haddad .
basilique Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 30 06
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English : Splendeur du grégorien
L’événement Splendeur du grégorien Vézelay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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