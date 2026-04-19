Le premier génocide du XXe siècle : Herero et Nama dans le Sud-Ouest africain allemand, 1904-1908 Mémorial de la Shoah Paris

En 1904, en réaction aux règles imposées par l’administration coloniale allemande ainsi qu’aux abus et maltraitances des colons, une révolte éclate dans le Sud-Ouest africain allemand, aujourd’hui la Namibie. Les forces du Deuxième Reich la répriment avec brutalité et mettent en défaite les Herero. Un ordre d’extermination – émis par le général Lothar von Trotha, le 2 octobre 1904 – enjoint les troupes du Kaiser à tuer sans distinction, condamnant ainsi hommes, femmes et enfants. Les Nama prennent à leur tour les armes contre les Allemands et subissent le même sort que les Herero. Dans les camps de concentration ouverts en 1905, comme ceux de Windhoek, Swakopmund et Shark Island, les prisonniers nama et herero sont éliminés par le travail et succombent à la maladie, aux mauvais traitements et à la malnutrition. Des crânes de victimes sont alors envoyés en Allemagne à des fins de recherches scientifiques raciales. Entre 1904 et 1908, environ 80% des Herero et 50% des Nama ont été exterminés : un crime de l’histoire coloniale africaine considéré comme le premier génocide du XXe siècle.

Commissariat scientifique : Leonor Faber–Jonker, université de Leiden, Pays-Bas.

Coordination : Sophie Nagiscarde, Élise Arnaud, Mémorial de la Shoah.

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Une expo à découvrir au Mémorial de la Shoah.

Du mercredi 29 avril 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-premier-genocide-du-xxe-siecle-herero-et-nama-dans-le-sud-ouest-africain-allemand-1904-1908 +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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