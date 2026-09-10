LE PREMIER SEXE OU LA GROSSE ARNAQUE DE LA VIRILITÉ THÉÂTRE SORANO Toulouse
mardi 30 mars 2027 · THÉÂTRE SORANO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE PREMIER SEXE OU LA GROSSE ARNAQUE DE LA VIRILITÉ
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 21:00:00
fin : 2027-03-31 22:15:00
Date(s) :
2027-03-30
Un homme sur scène épaulé par divers membres de sa famille, ses camarades de classe, son psy, ses exs, ses futur(e)s, des collègues, des élèves, offre le fruit de sa réflexion.
Le condensé d’une existence en sept tableaux et à peu près le double d’anecdotes fondatrices, convoquées pour interroger le vertige d’un genre et tout ce qu’il implique d’impératifs. L’auteur s’est un peu emballé avec cette grosse phrase, la suite sera plus simple. Promis. De l’enfance à l’âge adulte, de l’oppression à l’émancipation, de la virilité abusive à une masculinité singulière. Le Premier Sexe est un parcours. Et un partage. 9 .
THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A man on stage, surrounded by various members of his family, his classmates, his therapist, his exes, his future partners, colleagues, and students, shares the fruits of his reflection.
L’événement LE PREMIER SEXE OU LA GROSSE ARNAQUE DE LA VIRILITÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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