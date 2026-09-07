Le Prénom, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

Le Prénom Vendredi 2 octobre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines

Plein tarif 13 €

Tarif réduit 9 €

Tarif jeune 7 €

Festipass : 8 spectacles 56 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière

Durée : 1h30

Par la compagnie : Juste réplique (Rueil-Malmaison-92)

Mise en scène : Pascale Guinamard

Genre : comédie

Vincent, la cinquantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité. Mais quand on lui demande s’ils ont déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos…

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34135-0.wb?REFID=tGoMAAAAAAAAAAAAqgA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

Premier spectacle du 35e Festival de Théâtre de Bougival, Le Prénom est une comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière proposée par la Compagnie Juste réplique (Rueil-Malmaison-92). théâtre comédie

Juste réplique