LE PRÉNOM CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE PRÉNOM

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:45:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-07 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-12

Un classique du genre à voir et à revoir.

Vincent Larchet va devenir père pour la première fois. Lors d’un dîner chez sa soeur et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance, Claude. Devant le retard de sa jeune épouse, il décide de révéler le prénom de leur futur enfant… Que n’a t-il pas fait ?! 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

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English :

A classic of the genre to be seen again and again.

L’événement LE PRÉNOM Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE