Le Prieuré de Notz l’Abbé

1 Place de l’Église Martizay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez un domaine privé, le prieuré de Notz l’Abbé…

Le prieuré de Notz-l’Abbé a été fondé en 1228 par une donation à l’abbaye bénédictine de Saint-Savin. La visite sera conduite par l’actuel propriétaire, Jean-François Soubrier, passionné par l’histoire de son domaine. Après être passés sous le pigeonnier porche du XVIIè siècle, nous découvrirons, répartis autour de la cour, le logis du prieur et les bâtiments d’exploitation, beaux exemples de l’architecture paysanne locale. Puis, nous visiterons la chapelle Saint-Antoine, témoin de l’histoire du prieuré depuis ses origines puisqu’elle fut sans doute construite peu après 1228. La chapelle est classée monument historique en particulier pour ses peinture murales (XVè et XVIè siècles) récemment restaurées. .

1 Place de l’Église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 94 50 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a private domain, the priory of Notz l’Abbé…

L’événement Le Prieuré de Notz l’Abbé Martizay a été mis à jour le 2026-03-03 par Destination Brenne