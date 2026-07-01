Le Prince de Madrid – Francis Lopez, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Le Prince de Madrid – Francis Lopez Dimanche 8 novembre, 15h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:00:00+01:00

Opérette qui brille par sa musique entraînante, son romantisme inaltéré et son histoire captivante, « Le Prince de Madrid » nous plonge dans un univers où l’amour et l’aventure se croisent dans l’Espagne romantique et passionnée du XVIIIe siècle. Une œuvre phare du répertoire !

Cette œuvre mêle habilement humour, romance et mélodies envoûtantes, reflétant l’esprit libre et flamboyant de l’Espagne. La musique de Lopez, avec des airs comme Rossignol de mes amours ou Pour toi, Madrid, nous transporte dans un monde où la passion et le rythme espagnols règnent, faisant de chaque numéro musical un moment de pur enchantement !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/108/le_pin_galant/le_prince_de_madrid »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Le Prince de Madrid » nous plonge dans un univers où l’amour et l’aventure se croisent dans l’Espagne romantique et passionnée du XVIIIe siècle. Une œuvre phare du répertoire ! Opérette Prince de Madrid