Le Printemps de la Mauvendière Limoges Rue Soufflot Limoges

Limoges

Le Printemps de la Mauvendière Limoges

Rue Soufflot Quartier de la Mauvendière Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Pour sa 7ème édition de la fête de quartier Le printemps de la Mauvendière , l’Association Les amis de la Mauvendière vous propose, tout au long du week-end des concerts, animations et restauration sur place avec des produits locaux.

Détail de la programmation en lien.

Les concerts sont gratuits et restauration sur place avec des produits locaux. .

Rue Soufflot Quartier de la Mauvendière Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Printemps de la Mauvendière Limoges

L’événement Le Printemps de la Mauvendière Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole