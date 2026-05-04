Le Printemps de la Mauvendière Limoges Rue Soufflot Limoges
Le Printemps de la Mauvendière Limoges Rue Soufflot Limoges vendredi 5 juin 2026.
Limoges
Le Printemps de la Mauvendière Limoges
Rue Soufflot Quartier de la Mauvendière Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Pour sa 7ème édition de la fête de quartier Le printemps de la Mauvendière , l’Association Les amis de la Mauvendière vous propose, tout au long du week-end des concerts, animations et restauration sur place avec des produits locaux.
Détail de la programmation en lien.
Les concerts sont gratuits et restauration sur place avec des produits locaux. .
Rue Soufflot Quartier de la Mauvendière Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Printemps de la Mauvendière Limoges
L’événement Le Printemps de la Mauvendière Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Limoges Métropole
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