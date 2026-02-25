Le printemps des Cimetières Bagneux Saumur

Le printemps des Cimetières

Bagneux 56 rue du Dolmen Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

À l’occasion de la manifestation nationale du Printemps des Cimetières, laissez-vous guider à la découverte du patrimoine, funéraire saumurois.

Le parcours commenté par Clarisse Lorieux, chercheuse à l’inventaire de la Région des Pays de la Loire et Manon Magrez, guide conférencière au service Ville d’art et d’histoire de Saumur, vous conduira du Grand Dolmen de Bagneux au cimetière de Parnay, en passant par les cimetières de Saumur et Dampierre-sur-Loire.

Possibilité de suivre tout le parcours (durée de 14h à 17h), ou seulement certaines étapes. Pour cela rendez-vous à

– 14h au Grand Dolmen de Bagneux

– 14h45 à l’entrée du cimetière de Saumur

– 15h45 au cimetière de Dampierre-sur-Loire

– 16h30 au cimetière de Parnay à proximité de l’église.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 14h. .

Bagneux 56 rue du Dolmen Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60 infos@ot-saumur.fr

English :

As part of the national Printemps des Cimetières event, let us guide you in your discovery of Saumur?s funerary heritage.

