Le printemps des poètes à la médiathèque

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Venez lire des poèmes à la médiathèque, lors d’une soirée où tout le monde est le bienvenu.

le thème de cette année est la liberté, Force vive déployée

rendez-vous le jeudi 26 mars à 18h, si le temps le permet, rdv dans le jardin de la médiathèque. .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and read poems at the multimedia library, during an evening where everyone is welcome.

this year’s theme is: liberté, Force vive déployée

L’événement Le printemps des poètes à la médiathèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)