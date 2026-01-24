Le printemps des poètes à la médiathèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Le printemps des poètes à la médiathèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac jeudi 26 mars 2026.
Le printemps des poètes à la médiathèque
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Jeudi 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Venez lire des poèmes à la médiathèque, lors d’une soirée où tout le monde est le bienvenu.
le thème de cette année est la liberté, Force vive déployée
rendez-vous le jeudi 26 mars à 18h, si le temps le permet, rdv dans le jardin de la médiathèque. .
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr
Come and read poems at the multimedia library, during an evening where everyone is welcome.
this year’s theme is: liberté, Force vive déployée
