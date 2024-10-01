Le prisonnier de la Bastille Jardin de l’Arsenal, sur le quai du Port de l’Arsenal Paris mardi 1 octobre 2024.

Votre aventure vous fera rencontrer Maxime Delavoix, un habitant de Paris de 1789, qui se voit confier la mission d’organiser l’évasion d’un prisonnier énigmatique, enfermé dans les cachots de la prison royale de la Bastille. Nous sommes le 14 juillet 1789, et Maxime se trouve rapidement embarqué au cœur de l’agitation et des évènements qui convergent tous vers un point central : la forteresse de la Bastille.

Grâce aux cartes anciennes et aux indications du roadbook qui vous sera remis, vous résoudrez les énigmes pour guider les pas de Maxime dans les anciennes rues de 1789 et vivre à travers lui la prise de la Bastille de l’intérieur.

Chaque pas vous rapprochera un peu plus de votre objectif : aider Maxime à libérer le plus vieux prisonnier de la Bastille, et comprendre les intentions de ses mystérieux commanditaires.

Ce jeu de piste conçu par vous propose d’accomplir le rêve de tout historien : remonter le temps pour vivre de l’intérieur l’une des journées les plus emblématiques de l’Histoire de France.

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Adulte : 16,50 €

– 18 ans : 9,50 €

– 26 ans : 12,50 €

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin de l’Arsenal, sur le quai du Port de l’Arsenal Métro Bastille, Sortie 4 75012 Paris

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