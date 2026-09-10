Le prix du roman George Sand, bibliothèque alain fournier, Mehun-sur-Yèvre

Informations pratiques

Le prix du roman George Sand Samedi 19 septembre, 10h00 bibliothèque alain fournier Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Dans les coulisses du Prix du Roman George Sand !

Créé à l’occasion du 150ᵉ anniversaire de la disparition de George Sand, ce nouveau prix littéraire à dimension européenne est placé sous la présidence d’honneur de Michelle Perrot.

Venez découvrir son histoire, son comité de sélection, son jury et les huit romans en lice, ainsi que les prochains rendez-vous entre le Berry et Paris.

Une rencontre en présence d’une partie de l’équipe du Prix, pour tout savoir sur cette nouvelle aventure littéraire !

bibliothèque alain fournier 13 rue Emile Zola 18500 Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire 02.48.57.15.16 https://mehun-sur-yevre.bibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=22 https://www.facebook.com/p/Biblioth%C3%A8que-Alain-Fournier-Mehun-61573728525640/ Informations et Collections

Adresse : 13 rue Émile Zola, 18500 Mehun-sur-Yèvre.

Fonds documentaires : Romans, bandes dessinées, documentaires, DVD, CD, presse, ainsi qu’un Fonds Berry spécialisé sur l’histoire et la culture locale.

Services : Un accès gratuit est proposé pour les jeunes jusqu’à 18 ans.

Rénovation et Vie Culturelle

Le bâtiment a fait l’objet de travaux de rénovation importants pour moderniser ses espaces culturels et pédagogiques.La structure propose régulièrement des animations variées, des expositions et des rendez-vous comme « L’heure du conte ». L’accès à la Bibliothèque est libre et ouvert à tous, la consultation sur place gratuite.

Il y a tous les transports nécessaires pour se rendre à la bibliothèque (train, à pieds, en voiture…) Un parking est à proximité.

Un accès PMR et un ascenseur sont à disposition.

Dans les coulisses du Prix du Roman George Sand !

©Mehun-sur-Yèvre