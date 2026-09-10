Sur la piste du mystérieux Or blanc d’Orient, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre

Informations pratiques

Sur la piste du mystérieux Or blanc d’Orient 19 et 20 septembre Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur la piste du mystérieux Or blanc d’Orient

Le livret des petits aventuriers

Une aventure attend les explorateurs à partir de 6 ans !

Monchou, le dragon aventurier, est à la recherche du mystérieux « Or blanc ». Pour l’aider dans sa quête, les enfants deviennent à leur tour de véritables explorateurs et partent sur les traces de la porcelaine venue d’Orient.

Carte en main, ils sillonnent les espaces de l’exposition comme autant de territoires à découvrir. De la Chine au Japon, puis jusqu’à l’Europe et à Mehun-sur-Yèvre, ils observent les œuvres, dénichent des indices et résolvent des énigmes pour compléter peu à peu leur équipement d’aventurier.

Conçu avec les enfants de Mehun-sur-Yèvre et de ses environs, ce livret-jeu gratuit transforme la découverte des collections en un véritable voyage à travers l’histoire de la porcelaine.

Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 06 19 https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/tourisme/decouvrir-la-ville/patrimoine/pole-de-la-porcelaine Un écrin d’exception

À l’ombre du château, le musée est un écrin de verre posé sur les rives de l’Yèvre, dans la verdure des jardins du duc de Berry. Cette nature qui exalte l’Art nouveau est complice de la lumière qui sublime les chinoiseries ou les pâtes d’application… La galerie des curiosités vous révèlera bien des secrets pour une autre approche de cette céra­mique d’exception !

Comprendre l’Histoire

“L’or blanc et le Berry” c’est une longue et belle histoire ! Depuis l’extrême fin du XVIIIe s. des aventuriers de l’industrie s’y installent. Hache à Vierzon, Pillivuyt et ses fabrications Spéciales à Mehun deviennent des moteurs pour de nombreuses autres manufactures. Une aventure industrielle et technologique, humaine et créatrice qui vous est racontée au travers d’une exceptionnelle scénographie. Tout au long du XIXe s., les arts industriels sont portés au summum de leurs possibilités et honorent les Expositions universelles.

Les oeuvres

Alliance des terres, du kaolin et de l’eau, magie du feu, les œuvres exposées sont l’aboutissement de savoir – faire inégalés. Souvent primées lors des Expositions universelles, ces œuvres magnifient le XIXe s. jusqu’à l’entre deux guerres, du retour d’Égypte aux Arts décoratifs. Céladon, pâte-sur-pâte, barbotine, sujets improbables ou techniques uniques, les collections se distinguent par leur diversité qu’éclipse le sublime !

Les expositions

Tous les ans, le musée propose différentes expositions autour des arts et des savoir-faire de la céramique, des arts de la table ou des métiers d’exception. Des expositions ouvertes pour tous les regards, pour petits et grands, avec des programmations de visites et d’ateliers de découverte. Renseignez-vous, car il y a toujours quelque chose à faire au musée ! Accès PMR.

Parking du Château, place du Général Leclerc

Sur la piste du mystérieux Or blanc d’Orient

©Service Communication, Ville de Mehun-sur-Yèvre