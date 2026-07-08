Le procès de Jeanne Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Le procès de Jeanne Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26 21:30:00

Date(s) :

2027-03-26

Pièce pour 1 comédienne et 6 musiciens, d’après les minutes du procès de condamnation de Jeanne d’Arc (1431)

Jeanne affronte seule ceux qui vont la condamner à mort, avec force et insolence, dans une liberté de ton qui porte haut la voix des femmes humiliées et violentées. À partir d’un livret fondé sur la retranscription des minutes du procès, restituant la langue et le style de l’époque, le spectacle offre un oratorio mêlant parole, musique et chant, à l’unisson de l’héroïne habitée par la foi. Un dispositif vidéo donne la parole aux hommes de l’inquisition.

Dans une intensité bouleversante, Le procès de Jeanne touche à l’universel d’un personnage touché par la grâce. Judith Chemla, renversante dans ce monologue, est saluée dans toute la presse pour sa force de conviction, sa justesse et son jeu virtuose. Inoubliable.

Durée 1h15. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Le procès de Jeanne Opéra de Limoges

L’événement Le procès de Jeanne Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole