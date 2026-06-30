Le Procès d’une vie, au Splendid Le Splendid Paris

Informations pratiques

Été 1971, Marie-Claire, 16 ans, tombe enceinte. Bien que ce soit un crime puni par la loi, elle ne veut pas garder l’enfant. Elle veut avorter. Solidaire, sa mère, Michèle puis Lucette, Renée et Micheline mettent tout en œuvre pour l’aider. Mais l’avortement clandestin tourne mal… Automne 1972. Toutes les femmes se retrouvent inculpées. Une certaine avocate, Maître Gisèle Halimi, orchestrera ce procès, le procès de Bobigny. Leur courage a écrit la suite de l’Histoire.

Œuvre librement inspirée de la vie de Gisèle Halimi et de “Le procès de Bobigny – Choisir la cause des femmes” © EDITIONS GALLIMARD

Une pièce de : Barbara Lamballais et Karina Testa

et Mise en scène : Barbara Lamballais

assistée de Armance Galpin

*Du 30 juin au 29 août : du mardi au samedi à 21h

*A partir du 2 septembre : du mercredi au samedi à 21h, dimanche à 15h,

*Représentations supplémentaires : lundi 28 et mardi 29 décembre à 21h,

relâches : jeudi 24 et vendredi 25 décembre, vendredi 1er janvier.

Un spectacle récompensé de 3 Molières 2026 : Molière du spectacle de théâtre privé, Molière des autrices francophones vivantes pour Barbara Lamballais et Karina Testa et Molière de la comédienne dans un second rôle pour Jeanne Arènes.

Du mardi 30 juin 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

payant

Carré Or : 44 €

1ère catégorie : 39 €

2e catégorie : 31 €

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T02:00:00+02:00

fin : 2027-01-04T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Splendid 48 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris



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