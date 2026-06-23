Le programme jeunesse – été 2026 Maison de quartier La Bellangerais Rennes lundi 6 juillet 2026.

Le programme jeunesse – été 2026 Maison de quartier La Bellangerais Rennes 6 – 31 juillet Ille-et-Vilaine

La Maison de Quartier la Bellangerais propose des activités cet été : atelier photo, initiation à la couture, sortie piscine, sortie cobac parc, atelier photo, tournoi Fifa, sortie plage, etc.

La Maison de Quartier la Bellangerais propose des activités cet été !

Si les stages estivaux de la passerelle et le séjour d’été sont déjà complets, une programmation complémentaire à la carte est disponible pour les jeunes de 9 à 15 ans tout l’été.

Au programme: atelier photo, initiation à la couture, sortie piscine, sortie cobac parc, atelier photo, tournoi Fifa, sortie plage et bien d’autres activités.

Cliquez sur ce lien pour retrouver le programme complet : [https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/06/Programme-Ete-9-15-ans.pdf](https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2026/06/Programme-Ete-9-15-ans.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-31T18:00:00.000+02:00

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0650015961

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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