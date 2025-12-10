Le p’tit bonheur la chance Espace Noriac Limoges

Le p’tit bonheur la chance

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : 2026-05-21 à 2026-05-23

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-21

Claudine et Jean s’aiment, pourtant ils se séparent. Parce que l’amour n’a rien de simple ; nos sentiments bougent, nos ressentis dévient, nos regards changent, nos passions perdent du poids. Mais l’amour mérite des efforts… Alors Claudine et Jean vont lutter, ils vont se repenser au présent, se donner tout entiers au bientôt. Mais le temps n’est pas toujours en harmonie avec nos envies, même les plus belles, même les plus nouvelles, même les plus sincères. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 82 35 la.roulotte.ecarlate@gmail.com

