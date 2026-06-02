LE P’TIT MARCHÉ DE LA PLACETTE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet
LE P’TIT MARCHÉ DE LA PLACETTE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet mardi 2 juin 2026.
Saint-Paul-de-Fenouillet
LE P’TIT MARCHÉ DE LA PLACETTE SAINT PAUL DE FENOUILLET
Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-09-29 21:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
À Saint-Paul-de-Fenouillet sur la place de l’église de 18h à 21h tous les mardis soirs.
Petit marché de produits locaux avec animations musicales régulières.
Restauration sur place.
Gratuit
Comité des fêtes Le Foyer 06 30 31 16 15
Partenariat avec la Mairie de Saint Paul de Fenouillet
.
Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 30 31 16 15
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English :
In Saint-Paul-de-Fenouillet on the church square from 6pm to 9pm every Tuesday evening.
Small local produce market with regular musical entertainment.
Catering on site.
Free
Comité des fêtes Le Foyer 06 30 31 16 15
Partnership with Mairie de Saint Paul de Fenouillet
L’événement LE P’TIT MARCHÉ DE LA PLACETTE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES
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