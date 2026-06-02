LE P’TIT MARCHÉ DE LA PLACETTE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet mardi 2 juin 2026.

Saint-Paul-de-Fenouillet

LE P’TIT MARCHÉ DE LA PLACETTE SAINT PAUL DE FENOUILLET

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-09-29 21:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

À Saint-Paul-de-Fenouillet sur la place de l’église de 18h à 21h tous les mardis soirs.

Petit marché de produits locaux avec animations musicales régulières.

Restauration sur place.

Gratuit

Comité des fêtes Le Foyer 06 30 31 16 15

Partenariat avec la Mairie de Saint Paul de Fenouillet

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Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 30 31 16 15

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English :

In Saint-Paul-de-Fenouillet on the church square from 6pm to 9pm every Tuesday evening.

Small local produce market with regular musical entertainment.

Catering on site.

Free

Comité des fêtes Le Foyer 06 30 31 16 15

Partnership with Mairie de Saint Paul de Fenouillet

L’événement LE P’TIT MARCHÉ DE LA PLACETTE SAINT PAUL DE FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI FENOUILLEDES